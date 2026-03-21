В ЦСКА прокомментировали отстранение ключевого защитника

Тренер столичного ЦСКА Манель Экспозито после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против махачкалинского «Динамо» прокомментировал отстранение бразильского защитника Мойзеса от команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мне нечего сказать по этому поводу. Важнее всего те игроки, которые есть в нашем распоряжении, клуб уже высказался на эту тему, так что добавить что-то по данному вопросу мне нечего», — заявил Экспозито.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 3:1.Счет в матче открыл армейский клуб, на 15-й минуте отличился Энрике Кармо с передачи Ивана Облякова. Через шесть минут Матвей Кисляк забил второй мяч ЦСКА, его ассистентом выступил Кармо. Футболисты «Динамо» отыграли один мяч на 25-й минуте благодаря голу Гамида Агаларова. Третий гол ЦСКА оформил Тамерлан Мусаев с передачи Данила Кругового на 71-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Антон Фролов.

Армейский клуб поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы национального первенства, набрав 39 очков. Махачкалинская команда идет на 12-й позиции, имея в активе 21 очко.

