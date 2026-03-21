Тысячи Porsche застряли на острове в Кении из-за блокады Ормузского пролива

Bild: на острове Ламу в Африке из-за блокады застряли тысячи люксовых авто
К острову Ламу, расположенному у берегов Кении в Индийском океане, пристали суда с тысячами новых люксовых автомобилей. Это стало следствием проблем с судоходством в Ормузском проливе, вызванных операцией США и Израиля против Ирана, сообщает газета Bild.

На данный момент на остров уже выгружено около 4 тыс. автомобилей, среди которых новые модели Porsche и Volkswagen. Эти суда следовали из Японии в Дубай, однако из-за фактического закрытия Ормузского пролива их маршруты были изменены.

На Ламу проживает всего около 25,8 тысячи человек, а его площадь составляет лишь 57 квадратных километров. Отмечается, что на острове установлен запрет на использование автомобилей, за исключением служебного транспорта местной администрации и скорой помощи. Перевозка товаров и людей осуществляется либо с помощью судов, либо на вьючных животных.

На прошлой неделе два судна уже выгрузили автомобили в порту Ламу, и сейчас они ожидают дальнейших распоряжений. На следующей неделе планируется прибытие еще одного корабля с 5 тыс. новых автомобилей.

В начале марта Тегеран на фоне атак со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире.

Ранее Иран выразил готовность разрешить судам, связанным с Японией, проходить через Ормузский пролив.

 
