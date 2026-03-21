Виктория Дайнеко вспомнила слова бывшего мужа: «Мне больные дети не нужны»

Певица Дайнеко заявила, что экс-супруг не сразу стал заботиться о дочери
victoriadaineko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Виктория Дайнеко рассказала, что ее экс-супруг Дмитрий Клейман не сразу стал заботиться о дочери Лизе. Откровениями она поделилась в подкасте «НеДудь».

После в 2017 году, говорит она, Дмитрий Клейман однажды отказался ухаживать за болеющей Лизой.

«Сказал: «Мне здесь больные дети не нужны, поэтому ты сама с ней там разберись, когда она болеет». Я говорю: «В смысле? Она твоя дочь тоже. Почему сопли — это только мне?» — рассказывает певица.

Этот поступок она списывает на молодость и неопытность бывшего мужа. Как признала Виктория Дайнеко, после появления новой семьи и двоих младших детей Клейман стал более включенным отцом, и сейчас они общаются с 10-летней Лизой.

В апреле 2025 года артистка вышла замуж за бизнесмена Беркели Овезова. Певица говорила в шоу «Злые языки», что они познакомились в соцсетях — Дайнеко первой проявила инициативу. По словам знаменитости, ее супруг — серьезный, интеллигентный человек, с которым интересно общаться. И он легко нашел общий язык с падчерицей, став для нее другом.

Накануне Елизавета впервые вышла на подиум. Она приняла участие в модном показе бренда Sasha Kim.

Ранее Дайнеко показала фото со свадьбы своих родителей.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!