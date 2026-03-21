Умер доктор Альбьери из сериала «Клон»

Скончался бразильский актер Жука де Оливейра
Умер бразильский актер и телеведущий, звезда сериала «Клон» Жука де Оливейра. Об этом сообщило бразильское издание Poder360.

Самочувствие 91-летнего артиста резко ухудшилось 13 марта. Жуку де Оливейру доставили в отделение интенсивной терапии Сирийско-Ливанского госпиталя в Сан-Паулу. Его лечили от пневмонии, осложненной проблемами с сердцем, но 21 марта он скончался.

«На протяжении своей карьеры он принимал участие в важных театральных постановках, многие из которых написал сам, а также снимался в телесериалах и телепрограммах, которые смотрели по всей стране. Его творчество всегда отличалось художественной строгостью и приверженностью бразильской культуре», — отметили в семье.

Похороны артиста состоятся 22 марта.

Всемирную известность Жуке де Оливейре принесла роль доктора Аугусто Альбьери в сериале «Клон». Именно он создал клона одного из главных героев сериала и стал причиной ключевого конфликта истории. Сам актер любил эту роль, а сериал называл шедевром.

Последнюю роль артист сыграл в 2017 году в сериале «Другая сторона рая».

Ранее умер актер сериала «Клон» Франсиску Куоку.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!