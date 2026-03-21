Врач «Арсенала» спас жизнь двум пассажирам рейса Москва — Хабаровск

Врач тульского «Арсенала» Аркадий Чмуневич спас жизни двум пассажирам самолетного рейса МоскваХабаровск. Об этом рассказала пресс-служба тульского клуба в Telegram-канале.

Как указано в публикации, это произошло 21 марта в момент перелета клуба на игру со «СКА-Хабаровск». Одна из пассажирок почувствовала себя плохо из-за резкого понижения артериального давления, потеряла сознание. Специалист оказал помощь и до конечного пункта назначения отслеживал состояние женщины.

«За два часа до посадки в Хабаровске бортпроводники по громкой связи вызвали врача в другую часть салона самолета. У мужчины произошел эпилептический приступ. Доктор Чмуневич оказал необходимую неотложную помощь и по прилету передал обоих пациентов медикам», — отмечено в сообщении.

В матче 26-го тура Первой лиги «Арсенал» сыграет со «СКА-Хабаровск» 22 марта в 8:00 по московскому времени. После 25 сыгранных в сезоне матчей тульский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 баллов.

