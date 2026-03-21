Российские ученые спрогнозировали сильные полярные сияния

ИКИ РАН: сильные полярные сияния могут произойти в ночь на 22 марта
К Земле пришло еще одно облако солнечной плазмы, что может привести к сильным полярным сияниям. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

Уточняется, что суммарная индукция межпланетного магнитного поля на этом фоне выросла под 40 нанотеслов. При этом порог экстремально высоких значений начинается от 25 нТл.

«Может начаться второй, еще более сильный, чем вчера, всплеск полярных сияний», — говорится в публикации.

До этого в Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что магнитная буря, начавшаяся на Земле 20 марта, стала сильнейшей с конца января 2026 года. Она достигла порога G3.

Этот уровень считается сильным и может влиять на работу энергетических систем, вызывая ложные срабатывания защитных механизмов и проблемы с трансформаторами. Кроме того, возможны сбои в спутниковой и радионавигации, а также в радиосвязи.

Ранее северное сияние заметили в нескольких регионах России.

 
