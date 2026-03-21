Прилет иранской ракеты по израильскому городу с ядерным объектом попал на видео

В сети появилось видео удара иранской баллистической ракеты по израильскому городу Димона, пишет The Times of Israel.

По последним данным, 47 человек были доставлены в больницы, более 30 их них госпитализированы. Среди тяжелораненых 12-летний подросток. Газета уточняет, что север и юг Израиля одновременно атаковали Исламская Республика и ливанское шиитское движение «Хезболла».

До этого иранские СМИ сообщили о взрыве после ракетных ударов по городу Димона в Израиле, где расположен ядерный объект.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. Иран ответил ракетами и беспилотниками, которые атаковали Израиль и американские авиабазы на Ближнем Востоке. 5 марта Исламская Республика пригрозила нанести удар по ядерному реактору в Димоне при попытке смены режима в стране.

