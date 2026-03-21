В Госдуме сообщили о новой возможности улучшения жилья с помощью маткапитала

С 2026 года семьи смогут использовать средства материнского капитала для погашения жилищных кредитов, выданных микрокредитными организациями, которые полностью принадлежат субъектам Российской Федерации. Об этом сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в интервью «Ленте.ру».

Депутат отметил, что данная мера предоставляет дополнительные возможности для семей, стремящихся улучшить свои жилищные условия с помощью материнского капитала. Теперь они смогут направлять средства сертификата на погашение займов, которые выданы организациями, находящимися в собственности регионов. Важно, что в каждом субъекте может функционировать только одна такая организация.

По словам Чаплина, теперь материнский капитал можно использовать для оплаты первоначального взноса по займу, а также для погашения основного долга или процентов. Условия использования средств аналогичны тем, которые действуют при работе с банками. Это нововведение расширяет возможности для семей, желающих воспользоваться государственной поддержкой при приобретении жилья, особенно в регионах с развитыми ипотечными программами.

Сертификат можно использовать сразу после рождения или усыновления ребенка. При этом приобретаемое жилье должно находиться на территории России, быть пригодным для постоянного проживания и оформляться в общую долевую собственность всех членов семьи.

Ранее материнский капитал был проиндексирован в начале 2026 года с учетом инфляции.