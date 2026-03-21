После обстрела ВСУ под завалами нашли тела еще двух жительниц Белгородской области

В Белгородской области при обстреле ВСУ села Смородино погибли еще две женщины

В Белгородской области при обстрелах села Смородино со стороны ВСУ погибли две мирные жительницы, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона уточнил, что тела женщин нашли под завалами. Он выразил соболезнования их близким.

21 марта в селе Смородино Грайворонского округа Вооруженные силы Украины нанесли удар по социальному объекту. В результате обстрела его здание было разрушено, две женщины получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще одну пострадавшую доставили в Грайворонскую больницу с множественными осколочными ранениями.

Гладков отметил, что в ходе атаки был уничтожен объект торговли, и предупредил, что под завалами могут находиться другие люди. Специалисты начали работать на месте обрушения объекта. Однако их работа затруднена из-за высокой активности вражеских беспилотников.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.