В ЦСКА рассказали, где был главный тренер в игре с «Динамо»

Тренер ЦСКА Челестини был на трибуне во время игры с махачкалинским «Динамо»

Тренер столичного ЦСКА Манель Экспозито после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против махачкалинского «Динамо» заявил, что главный тренер Фабио Челестини присутствовал на стадионе. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Фабио был наверху и смотрел матч с трибуны. Мы пытались отправлять сообщения, но было сложно. Мы разработали план игры еще до ее начала, следовали ему, поэтому если бы он находился на скамейке запасных, то вряд ли бы что-то изменилось», — заявил Экспозито.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 3:1.Счет в матче открыл армейский клуб, на 15-й минуте отличился Энрике Кармо с передачи Ивана Облякова. Через шесть минут Матвей Кисляк забил второй мяч ЦСКА, его ассистентом выступил Кармо. Футболисты «Динамо» отыграли один мяч на 25-й минуте благодаря голу Гамида Агаларова. Третий гол ЦСКА оформил Тамерлан Мусаев с передачи Данила Кругового на 71-й минуте.

Армейский клуб поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы национального первенства, набрав 39 очков. Махачкалинская команда идет на 12-й позиции, имея в активе 21 очко.

