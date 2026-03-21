В «Динамо» объяснили поражение от ЦСКА

Главный тренер махачакалинскго «Динамо» Вадим Евсеев после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА заявил, что его команда имела перед игрой на сутки меньше отдыха, чем соперник. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«У нас много игроков не играли с «Зенитом», мы планировали сделать акцент на игре с ЦСКА в прошлом матче. Мы играли через два дня на третий, у ЦСКА было на день больше для восстановления, но это уже не имеет значения. Мы своим основным игрокам дали 45 минут в Кубке России. После игры с «Краснодаром» ЦСКА было некуда отступать, они решали свои проблемы», — заявил Евсеев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 3:1.Счет в матче открыл армейский клуб, на 15-й минуте отличился Энрике Кармо с передачи Ивана Облякова. Через шесть минут Матвей Кисляк забил второй мяч ЦСКА, его ассистентом выступил Кармо. Футболисты «Динамо» отыграли один мяч на 25-й минуте благодаря голу Гамида Агаларова. Третий гол ЦСКА оформил Тамерлан Мусаев с передачи Данила Кругового на 71-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Антон Фролов.

Армейский клуб поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы национального первенства, набрав 39 очков. Махачкалинская команда идет на 12-й позиции, имея в активе 21 очко.

