В Белгородской области до четырех увеличилось число жертв атаки ВСУ на соцобъект

Тела еще двух женщин извлекли из-под завалов попавшего под обстрел украинских войск соцобъекта в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате этого вражеского удара погибли еще две мирные жительницы. Тела двух женщин извлечены из-под завалов», — уточнил он.

Гладков выразил соболезнования семьям погибших.

21 марта губернатор рассказал, что в хуторе Бондаренков Шебекинского округа мужчина получил ранения в результате детонации беспилотника. По данным главы региона, у пострадавшего диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение предплечья. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу.

Накануне два человека были ранены в селе Вознесеновка Белгородской области в результате взрыва дрона Вооруженных сил Украины. Они получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Ранее два человека пострадали при атаке дронов в Уфе.

 
