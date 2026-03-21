Поврежденный российский газовоз «Арктик Метагаз» отбуксируют в ливийский порт

NOC: поврежденный газовоз РФ «Арктик Метагаз» отбуксируют в ливийский порт
Поврежденный в результате атаки у берегов Мальты российский газовоз «Арктик Метагаз» будет отбуксирован в один из местных портов, как сообщает Национальная нефтяная корпорация (NOC).

«Судно будет безопасно отбуксировано в один из ливийских портов после согласования с компетентными органами, прежде всего, с Управлением портов», - говорится в заявлении.

По информации NOC, газовоз движется к берегам Ливии под воздействием ветра и волн. Для решения ситуации с российским судном была заключена сделка с компанией, занимающейся ликвидацией последствий инцидентов с танкерами, чтобы предотвратить возможные разливы нефти в море. Приняты меры для минимизации потенциального экологического ущерба.

Министерство транспорта России 3 марта сообщило о том, что газовоз «Арктик Метагаз» был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что судно, перевозившее 100 тыс. кубометров сжиженного природного газа, потеряло ход и электропитание, на нем произошел пожар и взрыв газа. Все 30 членов экипажа смогли спастись, однако двое моряков получили травмы.

Ранее в МИД назвали нападение на «Арктик Метагаз» терактом.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!