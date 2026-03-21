В ЦСКА назвали имя нового перспективного игрока

Тренер столичного ЦСКА Манель Экспозито после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против махачакалинскго «Динамо» заявил, что защитник Кирилл Данилов способен в будущем стать высококлассным игроком. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Кирилл Данилов провел хорошую предсезонную подготовку, и мы им очень довольны. Конечно, у всех молодых бывают ошибки, но он очень хороший футболист. У Данилова есть качества, чтобы стать большим игроком. Возраст на поле — это не тоже самое, что возраст за его пределами. Вместе с Лукиным он был лучшим игроком этого матча, мы на них рассчитываем в будущем», — заявил Экспозито.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 3:1.Счет в матче открыл армейский клуб, на 15-й минуте отличился Энрике Кармо с передачи Ивана Облякова. Через шесть минут Матвей Кисляк забил второй мяч ЦСКА, его ассистентом выступил Кармо. Футболисты «Динамо» отыграли один мяч на 25-й минуте благодаря голу Гамида Агаларова. Третий гол ЦСКА оформил Тамерлан Мусаев с передачи Данила Кругового на 71-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Антон Фролов.

Армейский клуб поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы национального первенства, набрав 39 очков. Махачкалинская команда идет на 12-й позиции, имея в активе 21 очко.

