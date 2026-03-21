Черчесов недоволен работой арбитра в моменте с серьезной травмой игрока «Ахмата»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов признался, что остался недоволен работой судейской бригады в момент серьезной травмы игрока команды Мирослава Богосаваца в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Его слова приводит Sport24.

«Ему делают КТ. Сотрясение мозга определенно есть. Надеемся, что никаких переломов у него не будет. Я извиняюсь, но ты даешь штрафной, а потом видно, что тот его коленом по голове бьет. Где тут штрафной? Чуть нам не забили», — заявил специалист.

В самом начале второго тайма Богосавац получил коленом по голове от игрока «Ростова» Андрея Ланговича. У Богосавца было разбито лицо, он на некоторое время потерял сознание. Игрока срочно увезли в больницу. Позднее стало известно, что игрок пришел в себя.

Матч завершился победой «Ахмата» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Эгаш Касинтура. Он отличился на 33-й минуте. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице чемпионата России «Ахмат» занимает седьмое место, набрав 30 очков. В следующем туре «Ахмат» сыграет с «Краснодаром» 4 апреля на своем поле. Стартовый свисток арбитра запланирован на 20.45 по московскому времени.

