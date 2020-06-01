Российское посольство в Бразилии получило угрозу минирования

Посольство России в Бразилии получило сообщение о минировании, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь посольства Иван Коновалов отметил, что после анонимного сообщения сотрудники диппредставительства уведомили спецслужбы.

В ходе проведенной проверки, по его словам, взрывное устройство обнаружено не было.

Коновалов добавил, что в проверке участвовали сотрудники кинологической службы, а также военная полиция и полицейские с металлоискателями.

Он уточнил, что это первый случай «минирования» российского диппредставительства в Бразилии.