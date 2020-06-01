Власти Москвы рассказали о требованиях к рестораторам после открытия заведений

Власти Москвы рассказали о правилах, которые должны будут соблюдать рестораторы после возобновления работы заведений. Об этом сообщает «Россия 1».

Так, замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отметил, что главным станет требование по расстановке столов на определенном расстоянии друг от друга.

Кроме того, рестораторов обяжут предпринимать меры по соблюдению санитарной дистанции.

Немерюк также выразил уверенность в том, что рестораны и кафе будут соблюдать все необходимые требования.

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