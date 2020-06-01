В Крыму пропавшую шестилетнюю девочку нашли мертвой

В Крыму нашли тело пропавшей шестилетней девочки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного следственного управления СК РФ по региону.

Тело было обнаружено в ходе поисковых мероприятий в Северо-Крымском канале. Сначала заметили детские кроссовки, которые лежали на водорослях. Спустя 20 минут в канале нашли труп. Как уточняется, в канале сильное течение, холодная вода и глубина около 1,5 метров.

Ранее стало известно, что пропала шестилетняя девочка. Вместе с отцом и его приятелями она поехала на рыбалку. Взрослые распивали спиртные напитки и оставили ребенка без присмотра. Об исчезновении девочки в органы сообщила бабушка.

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