Власти Вашингтона вводят комендантский час на фоне массовых беспорядков

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер заявила, что в столице США вводится комендантский час на двое суток. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

«Сегодня я отдаю распоряжение о введении нового комендантского часа в Вашингтоне, округе Колумбия», — сказала Боузер.

По ее словам, комендантский час начнется 1 июня в 19.00 по местному времени и будет длиться два дня.

Ранее сообщалось, что Боузер распорядилась ввести комендантский час и задействовать Национальную гвардию столичного округа Колумбия в связи с массовыми протестами и беспорядкам до 06.00 по местному времени 1 июня.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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