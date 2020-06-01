Власти Вашингтона вводят комендантский час на фоне массовых беспорядков
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер заявила, что в столице США вводится комендантский час на двое суток. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.
«Сегодня я отдаю распоряжение о введении нового комендантского часа в Вашингтоне, округе Колумбия», — сказала Боузер.
По ее словам, комендантский час начнется 1 июня в 19.00 по местному времени и будет длиться два дня.
Ранее сообщалось, что Боузер распорядилась ввести комендантский час и задействовать Национальную гвардию столичного округа Колумбия в связи с массовыми протестами и беспорядкам до 06.00 по местному времени 1 июня.
25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.
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