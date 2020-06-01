Попова: ситуация с COVID-19 в регионах не ухудшается при снятии ограничений

Ситуация с распространением коронавируса нового типа в регионах России не ухудшается после начала снятия ограничительных мер, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24».

При этом Попова подчеркнула важность соблюдения требований при снятии ограничений, так как это «позволяет двигаться дальше» без ухудшения показателей.

По последней информации, в России выявлено 414 878 случаев COVID-19, из них 4 855 — с летальным исходом. Выздоровели 175 877 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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