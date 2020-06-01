Путин заявил, что голосование по Конституции является отдельной вехой в жизни страны

Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию является отдельной вехой в жизни страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление он сделал в ответ на идею о проведении голосования в день Парада по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Глава государства призвал не смешивать эти события, а также отметил, что Парад является «святым делом».

«Не надо ничего смешивать, это отдельная крупная веха в жизни страны», — добавил Путин.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что парад Победы состоится 24 июня.

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