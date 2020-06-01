Путин заявил о начале стабилизации эпидемиологической ситуации в России

Президент России Владимир Путин заявил, что России удалось не допустить взрывного характера в ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что обстановка с новым типом коронавируса COVID-19 в стране начинает постепенно стабилизироваться.

Глава государства также добавил, что страна начинает постепенно возвращаться к нормальной жизни по мере улучшения эпидемиологической обстановки.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.