Мосгорсуд оставил в СИЗО бывших полицейских по делу Голунова

Мосгорсуд отклонил жалобу на продление срока ареста четырем бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Жалоба оставлена без удовлетворения, постановление районного суда — без изменения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 2 июня Басманный суд рассмотрит ходатайство Следственного комитета о продлении срока ареста бывшим правоохранителям до 7 сентября.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в сбыте наркотиков, однако 11 июня его дело после общественной реакции было официально закрыто. 19 декабря 2019 года по факту задержания журналиста возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее Голунова признали потерпевшим.

В январе 2020 года суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу журналиста по трем статьям УК России. В СИЗО были отправлены бывшие оперуполномоченные УВД по ЗАО Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, а также их экс-начальник Игорь Ляховец.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Суд рассмотрит просьбу следствия о продлении ареста полицейским из «дела Голунова»

— Бывший полицейский по делу Голунова не доволен магазином в СИЗО

— Экс-полицейский Уметбаев извинился перед Голуновым