В Белгородской области ураган снес крыши домов

В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что после сноса крыш обломки летят в воздухе.

В настоящее время на место происшествия выехали сотрудники ведомства.

Известно, что в воскресенье, 31 мая, было предупреждение об усилении силы ветра до 18 метров в секунду.

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