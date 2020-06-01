Детский омбудсмен заявила Путину, что нужна реформа органов опеки

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе видеоконференции с главой государства Владимиром Путиным пожаловалась на работу органов опеки. Совещание транслируется в эфире канала «Россия-24».

Кузнецова сообщила, что число жалоб увеличилось на 23%, в связи с чем требуется реформа органов опеки.

Детский омбудсмен также предложила рассмотреть возможность предоставлять меры поддержки семьям с детьми по месту их фактического пребывания, а не по месту постоянной регистрации.

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