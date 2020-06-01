Более 8 тысяч пациентов в Подмосковье вылечились от COVID-19

В Подмосковье 8091 пациент вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц был выписан 371 человек.

Отмечается, что все пациенты покинули медучреждения после получения результатов теста на COVID-19.

По состоянию на 31 мая в России выявлено 405 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 693 летальных исхода, выздоровело 171 883 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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