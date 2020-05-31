В Петербурге задержали подозреваемых в совращении несовершеннолетних

В Санкт-Петербурге прошло задержание подозреваемых в совершении действий против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте СК по региону.

Как уточнили следователи, подозреваемые совершали незаконную деятельность с 2014 года.

Кроме того, в момент задержания в квартире у одного из подозреваемых находились несовершеннолетние жители Петербурга.

Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования в отношении задержанных лиц. Следователями проводится проверка по данному делу, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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