В Петербурге задержали подозреваемых в совращении несовершеннолетних
В Санкт-Петербурге прошло задержание подозреваемых в совершении действий против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте СК по региону.
Как уточнили следователи, подозреваемые совершали незаконную деятельность с 2014 года.
Кроме того, в момент задержания в квартире у одного из подозреваемых находились несовершеннолетние жители Петербурга.
Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования в отношении задержанных лиц. Следователями проводится проверка по данному делу, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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