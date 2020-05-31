СК даст оценку действиям полиции при изъятии детей в Оренбуржье

Следственные органы проведут проверку после изъятия детей из многодетной семьи в Оренбургской области. Об этом сообщается на сайте СК.

Четверо детей были изъяты из семьи из-за возможного обрушения дома.

Следователи отметили, что проверка инициирована после заявления отца семьи о применении силы при изъятии детей.

В сообщении уточняется, что СК даст правовую оценку действиям сотрудников полиции в момент изъятия несовершеннолетних.

На данный момент дети находятся под присмотром медицинских и социальных работников, их жизни ничего не угрожает.