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Два жителя Забайкалья помогли инвалиду и ограбили его

В Забайкалье инвалида ограбили мужчины, которые помогли ему с установкой забора

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Shutterstock

В Читинском районе 55-летнего инвалида ограбили двое мужчин, которые помогли ему установить забор, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкалью.

Грабители пришли к мужчине-инвалиду, чтобы выпить, но в какой-то момент хозяин дома заметил, что один из гостей достает его сбережения. Когда злоумышленники поняли, что их раскрыли, они покинули дом. Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что накануне мужчины помогали с установкой забора и знали, где он хранит деньги.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жителей, которые уже были судимы. Они признались в совершении преступления и вернули инвалиду часть похищенных денег. Подозреваемые рассказали, что перед ограблением они распределили роли.

«Перед визитом в гости злоумышленники определили, кто будет отвлекать хозяина дома, а кто похитит сбережения», — говорится в сообщении ведомства.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о грабеже, фигурантов отпустили домой по подписке о невыезде.

Ранее в Новосибирске двое молодых мужчин жестоко избили пенсионера ради телефона.

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