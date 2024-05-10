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Военный кабмин Израиля одобрил продолжение операции в Рафахе

Военный кабмин Израиля одобрил продолжение и расширение операции в Рафахе

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Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Военный кабинет министров Израиля одобрил существенное расширение операции в городе Рафах, расположенном в секторе Газа на границе с Египтом. Об этом сообщает новостной портал Axios, ссылаясь на источник в правительственных кругах страны.

Согласно информации портала, последний раунд непрямых переговоров в Каире по прекращению боевых действий в Газе закончился. Израиль продолжит операцию в Рафахе и других частях сектора Газа, как и планировалось ранее.

Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) утром десятого мая нанес новые артиллерийские удары по Рафаху на юге сектора Газа после того, как завершились неудачные переговоры в Каире по перемирию.

Вечером 6 мая Израиль начал наземную операцию в Рафахе, где, по разным данным, находится от одного до 1,5 миллиона беженцев со всего сектора Газа. Мирному населению менее чем за сутки до начала операции было предложено перебраться в «расширенную гуманитарную зону» в 20 км от города. Условием прекращения операции в Рафахе названо освобождение захваченных ХАМАС заложников или уничтожение сил ХАМАС в этом районе.

Ранее ЦАХАЛ захватил КПП «Рафах» и прекратил его работу.

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