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На Украине заявили, что США заставляют ЕС сдвигать сроки поставок F-16 ВСУ

Экс-генерал ВСУ Романенко: США заставляют ЕС сдвигать сроки поставок F-16 Киеву

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Соединенные Штаты оказывают давление на своих союзников из ЕС по вопросу поставок американских самолетов F-16 Вооруженным силам Украины (ВСУ), при этом на словах говорят о необходимости передать воздушные судна Киеву как можно быстрее. Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил бывший замначальника ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

«Американцы заявили, что они не видят оснований для внесения изменений по этому поводу, но это с одной стороны, а с другой — те же американцы давят на европейских союзников, чтобы те отодвигали срок передачи F-16», — отметил он.

По мнению Романенко, поставки Киеву самолетов можно было вовсе начинать с конца 2023 года, однако Соединенные Штаты, по словам украинского военного, заставили союзников – Данию, Бельгию, Норвегию – отложить этот шаг на лето 2024 года.

10 мая сообщалось, что Чехия передала Украине первый тренажер американского истребителя F-16.

На днях депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что первые американские истребители F-16 появятся на территории Украины в июле. По его данным, выпуск первых украинских пилотов намечен на конец мая.

Ранее в МИД РФ прокомментировали передачу истребителей F-16 Украине.

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