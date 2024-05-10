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Упавший в Мойку автобус с людьми посчитали технически исправным

ТАСС: упавший в Мойку автобус был исправен и проходил техобслуживание 7 мая

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«Газета.Ru»

В Петербурге упавший в реку Мойку автобус был технически исправен и проходил плановое обслуживание за три дня до аварии, 7 мая. Об этом со ссылкой на владеющую транспортным средством компанию сообщает ТАСС.

10 мая около часа дня в районе дома №69 на Большой Морской улице в Петербурге пассажирский автобус, в котором находились около 20 человек, упал с моста в реку Мойку. Пострадавших направили в медучреждения. К сожалению, выжили не все.

По словам жены бывшего за рулем водителя Рахматшоха Курбонова, супруг пришел домой около двух часов ночи, до того отработав за рулем 20-часовую смену. Через несколько часов его разбудили и потребовали снова выйти в рейс.

Следственный комитет России возбудил по факту ДТП уголовное дело.

После аварии за нарушение условий лицензии Московский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал фирму «Такси», владеющую упавшим в реку пассажирским автобусом, на 400 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что владельца затонувшего в Петербурге автобуса штрафовали за нарушения 23 раза.

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