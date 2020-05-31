В 25 американских городах 16 штатов ввели комендантский час из-за беспорядков

Из-за массовых беспорядков после убийства афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе в США ввели комендантский час как минимум в 25 городах 16 штатов. Об этом сообщает телеканал CNN.

Кроме того, во многих штатах активизировались силы Национальной гвардии в ожидании очередной ночи протестов. Известно, что во время протестов уже погиб 21-летний парень, которого застрелили в Детройте.

По данным телеканала, один из последних городов, где был объявлен комендантский час, — Чикаго. Мэр города Лори Лайтфут сделала соответствующее заявление после того, как протестующие стали разбивать витрины и грабить магазины.

«То, что начиналось как мирный протест, теперь перешло в преступное поведение», — прокомментировала она.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Протестующие из-за смерти Флойда в Атланте напали на штаб-квартиру CNN

— «Я задыхаюсь»: США охватили протесты из-за умершего афроамериканца

— Появилось видео сожженного дотла клуба в Миннеаполисе, где работал Флойд