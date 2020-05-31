Появилось видео сожженного дотла клуба в Миннеаполисе, где работал Флойд

В сети обнародовали видео сожженного протестующими во время беспорядков клуба в Миннеаполисе, в котором ранее могли вместе работать погибший афроамериканец Джордж Флойд и обвиняемый в его убийстве полицейский. Об этом сообщает RT.

По данным издания, клуб сгорел 29 мая. На кадрах видно, что вокруг здания натянута желтая лента, так как здание все еще тлеет. При этом пожар уничтожил окна, двери и крышу, а сами стены покрыты пеплом.

Ранее СМИ писали, что Флойд и задушивший его полицейский могли быть знакомы, так как много лет занимались охраной одного и того же клуба в Миннеаполисе. По словам вице-президента городского совета Миннеаполиса Андреи Дженкинс, мужчины были вышибалами в заведении в течение 17 лет.

Массовые беспорядки в США начались из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. В тот день сотрудник полиции при задержании встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но правоохранители не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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