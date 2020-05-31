Москвичей предупредили о дожде с сильным ветром и грозе в последний день весны

В МЧС предупредили, что в Москве 31 мая ожидается дождь, сильный ветер с порывами 13-18 м\с и гроза.

По прогнозам синоптиков, в последний день весны в столице будет местами ливень, в отдельных районах гроза и усиление ветра.

В связи с этим людям рекомендуется обходить шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, избегать водоемов при грозе и соблюдать скоростной режим.

«Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра», — говорится в сообщении.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за дождя

— Температура на 5-6°С ниже нормы установится в европейской части РФ со 2 июня

— Синоптики прогнозируют ливневые дожди 31 мая в Москве