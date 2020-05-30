Штат Нью-Йорк начнет отмену ограничений по COVID-19
Отмена ограничений, введенных в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, начнется в Нью-Йорке 8 июня. Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо на своей странице в Twitter.
«Мы открываемся разумно. Мы учитываем данные, а не мнения», – написал глава штата.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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