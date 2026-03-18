Россияне рассказали, чем займутся после 45 лет

Россияне рассказали, что после 45 лет возвращаются к отложенным делам
Больше половины опрошенных россиян старше 45 лет начали заниматься отложенными делами. Об этом говорится в исследовании образовательного холдинга Skillbox, проведенного совместно с соцсетью «Одноклассники» и сервисом Anketolog, сообщает РИА Новости.

«Более половины россиян старше 45 лет (52%) сообщили, что в зрелом возрасте начали заниматься тем, что раньше откладывали: сделали первые шаги в новом направлении или приступили к давно запланированным занятиям», — показал опрос.

По результатам исследования, 72% участников сообщили, что у них сейчас больше свободного времени, чем ранее. Около половины взрослых россиян проводят свободное время дома и занимаются домашними делами, примерно 38% — на интернет и социальные сети. Также около 37% граждан выделяют время на работу и подработки.

Как отмечается, в опросе приняли участие 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

До этого опрос показал, что более половины россиян (57%) испытывают сожаление о распаде Советского Союза и считают, что его можно было предотвратить (57%). При этом около трети опрошенных (30%) уверены, что распад СССР был неизбежен.

Ранее опрос показал, что в России почти две трети граждан страдают недосыпом.

 
Сотрудники на «коротком поводке». Как компании сговариваются держать низкие зарплаты и не давать вам расти
