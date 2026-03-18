Силы ПВО отражают налет украинских БПЛА на Новороссийск

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских дронов на Новороссийск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Он подчеркнул, что все службы находят в состоянии максимальной готовности.

Глава города призвал жителей отойти от окон и принять меры безопасности. Кравченко напомнил, что нельзя снимать и выкладывать в интернет фото и видео работы сил ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб.

18 марта украинские беспилотники нанесли удары по многоэтажным домам в Краснодаре.

В этот же день стало известно, что обломки беспилотных летательных аппаратов упали на два дома в Лазаревском районе Сочи.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

