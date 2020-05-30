Сотрудников Секретной службы ранили в ходе протестов у Белого дома

Сотрудники Секретной службы США получили ранения в ходе протестных акций в Вашингтоне, связанный с убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз службы.

Так, в заявлении сказано, что ряд демонстрантов проявил силу в отношении спецагентов, бросая в них кирпичи, петарды, камни и другие предметы.

В Секретной службе добавили, что никто из участников протестной акции не смог перебраться через ограждение Белого дома. В ходе акций были задержаны шесть человек.

Служба также обратилась к американцам в пресс-релизе с призывом проводить мирные собрания для обеспечения общественной безопасности.

Ранее сообщалось, что в США начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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