Врачи из Москвы выехали в Псковскую область для помощи в борьбе с COVID-19

Врачи из Москвы направились в Псковскую и Владимирскую области для помощи медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Департамента здравоохранения.

Отмечается, что две мультидисциплинарные бригады врачей московских стационаров были направлены в регионы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее глава города сообщал, что в Москве создано достаточно резервов для борьбы с инфекцией, в связи с чем столица готова оказать помощь регионам.

Всего в Псковскую и Владимирскую области направлены 13 высококвалифицированных медицинских сотрудников. Возглавляют бригады врачи-хирурги с большим опытом в перепрофилировании столичных стационаров под COVID-19.

Кроме того, врачи доставят в регионы 200 тысяч защитных костюмов и 6 миллионов медицинских масок, а также запас медикаментов — свыше 82 тысяч упаковок.

По состоянию на 30 мая в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровело 167 469 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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