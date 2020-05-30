Еще 3 599 человек вылечились от коронавируса в Москве

В Москве от коронавируса вылечились еще 3 599 пациентов. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по коронавирусу со ссылкой на заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 3 599 человек», — сказала она.

Заммэра добавила, что всего выздоровели 78 324 пациента.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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