Москва обновила рекорд по количеству выпавших осадков

В Москве зафиксирован рекорд по количеству выпавших осадков. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Так, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в столице за сутки, 29 мая, прирост осадков составил 37,3 мм.

Он подчеркнул, что такой показатель составляет 73% месячной нормы, и добавил, что месячный показатель по осадкам в мае составляет 51 мм.

«Еще никогда за 140 лет наблюдений столько не выпадало», - сказал Леус.

Синоптик уточнил, что прошлый рекорд с 26,1 мм выпавших осадков был установлен 29 мая 2015 года.

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