Московский таксист спас клиентку из плена с помощью приложения

Работающий таксистом москвич спас клиентку из плена благодаря мобильному приложению. Об этом сообщают «Вести».

Инцидент произошел в ночь на 27 мая. Водитель принял заказ и направился в подмосковный город Троицк, однако по пути ему начали приходить в чате сообщения о помощи от клиентки, которую он должен был забрать.

Сначала таксист не отвечал, думая разобраться со всем на месте, однако после сообщения «Меня насильно удерживают, насилуют, не выпускают, я не знаю, где нахожусь» вступил в диалог.

Прибыв по указанному адресу, водитель не застал пассажирки.

«Я уже понял, что что-то не так, что это не шутки, и позвонил в 112», — рассказал он.

Москвич рассказал полицейским все, что ему удалось узнать о женщине – номер телефона, фамилию, дату рождения. Правоохранителям по биллингу удалось отследить место удержания пострадавшей. Оно оказалось в поселении Десеновское.

Полицейские задержали злоумышленников через час, а женщину освободили.