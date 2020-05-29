В Петербурге злоумышленник похитил из квартиры пенсионерки иконы
В Петербурге задержали злоумышленника, который ограбил квартиру пенсионерки. Об этом сообщает РЕН со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел 27 мая на Тимуровской улице.
Преступник проник к 73-летней женщине в квартиру, разбив окно на первом этаже. Из помещения он вынес планшет, рюкзак и три иконы стоимостью 32 тысячи рублей.
Отмечается, что пенсионерка во время преступления была на даче.
Полицейские задержали злоумышленника, им оказался 60-летний местный житель, ранее судимый за квартирную кражу. В ходе обыска квартиры мужчины были найдены больше десяти телефонов, шкатулки с серебряными украшениями и монетами и икона.
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