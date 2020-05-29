Минобрнауки: творческие вузы смогут провести экзамены очно

Творческие вузы России смогут провести вступительные экзамены в очной форме при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

Министерства предусмотрело возможность вузов самостоятельно определить перечень специальностей, для которых требуется проведение очных вступительных экзаменов при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавируса нового типа, заявили в пресс-службе.

Ранее российские вузы перешли на дистанционное обучение в связи с пандемией COVID-19.

По последней информации, в России зафиксирован 379 051 случай новой коронавирусной инфекции, из них 4142 — с летальным исходом. Выздоровели 150 993 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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