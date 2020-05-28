Около 3 тысяч коек в Москве перепрофилируют для стандартной медпомощи

Порядка 3 тыс. коек в столичных медицинских учреждениях, которые ранее были перепрофилированы для пациентов с коронавирусом, вернут к обычному режиму на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Она отметила, что эпидемиологическая ситуация в Москве заметно улучшается, в связи в чем число госпитализаций снижается.

По словам Раковой, примерно половина перепрофилированного коечного фонда уже свободно.

Заммэра Москвы уточнила, что работу в стандартном режиме возобновят Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн, ГКБ имени Мухина, ГКБ имени Плетнева, ГКБ имени Демихова, а также ГКБ № 31.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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