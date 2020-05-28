В Приморье сформирован неснижаемый запас лекарств против коронавируса

В Приморье сформирован неснижаемый запас лекарственных средств против COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

«В ближайшее время мы ожидаем еще одну поставку — препарат гидроксихлорохин — на сумму более 5 млн руб.», — рассказала заместитель председателя правительства Приморья, глава Минздрава региона Анастасия Худченко.

Она также сообщила, что с начала пандемии региональные власти направили на данные цели 16,4 млн руб.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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