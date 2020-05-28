В Италии 12-летний мальчик выжил после встречи с медведем

В итальянских Альпах 12-летний мальчик во время прогулки с родителями в лесу повстречалась с медведем, передает New York Post.

В сеть попало видео с данным инцидентом.

На кадрах видно, как молодой медведь, заметив ребенка, пошел следом за ним, держа его от себя на расстоянии пары метров.

При этом мальчик отреагировал на встречу с медведем очень спокойно, следуя указаниям родителей, которые в этот момент снимали происходящее на камеру.

По данным СМИ, в какой-то момент животному надоела эта «прогулка» и он скрылся в кустах. А мама мальчика позже рассказала, что медведь не вел себя агрессивно и пошел за ее сыном, скорее, из любопытства.