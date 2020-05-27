В Новосибирске мужчина погиб после падения ветки тополя во время урагана

В Новосибирске мужчина погиб после того, как на него упала ветка тополя во время шквалистого ветра. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК России по региону.

Во вторник, 26 мая, в Новосибирске возникли экстремальные погодные условия, сопровождавшиеся сильным порывистым ветром. После урагана было повалено несколько деревьев, повреждены автомобили.

Мужчина 1961 года рождения погиб после падения на него ветки дерева. Отмечается, что трагический инцидент произошел возле дома на улице 2-я Портовая.

Кроме того, в Ленинском районе на 11-летнего мальчика также упала ветка тополя. Ребенок с травмами и ушибами был доставлен в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Отмечается, что по фактам, связанными с последствиями ураганного ветра региональный СК проводит доследственные проверки.

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