В Москве ситуация с коронавирусом полностью контролируемая

Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что ситуация с коронавирусом в столице самая напряженная изо всех регионов, однако она полностью контролируется. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В связи с условиями самоизоляции у нас все органы власти Москвы проводят подобные совещания в виде онлайн-конференций, потому что ситуация в городе самая напряженная из всех регионов», — рассказала она.

Андреева добавила, что опираясь на мировой опыт, были сформированы четыре фазы. Первая – это когда отсутствует регистрация вируса на территории страны, вторая – единичные случаи регистрации, третья – завозные случаи, четвертая – масштабное распространение инфекции.

По ее словам, до четвертой фазы «мы не дошли и не дойдем», потому что ситуация на данный момент полностью контролируемая.

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